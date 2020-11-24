24.11.2020 (17:10)

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии открылась выставка, посвященная генералиссимусу Александру Суворову

В канун 290-летнего юбилея генералиссимуса Александра Суворова курсанты 1 факультета (подготовки штурманов) Челябинского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» организовали выставку.

Экспозиция расположилась в одном из залов музея филиала и будет работать в течение ближайших недель, после чего диорамы «Штурм крепости Измаил» и «Бой у Чертова моста» отправятся на региональный конкурс моделистов. Будущие штурманы сами изготовили сложнейшие диорамы.

В общей сложности набралось десяток полотен, выполненных курсантами филиала в различных техниках. Одними из первых посетителями выставки стали военнослужащие по призыву учебной авиационной базы.

«Талант Александра Суворова сложно переоценить. Он оставил после себя труды, которые и по сей день являются азбукой для военнослужащих. Тактика и стратегия его побед, а также тот подход, который он использовал при планировании наступательных операций, до сих пор являются эталоном военного искусства. На заветах Суворова мы и сейчас продолжаем воспитывать наших курсантов — будущих русских офицеров», — сказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

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