24.11.2020 (17:05)

Более 70 пациентов выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 70 пациентов выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии

Более 70 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции, выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развёрнутого на базе реабилитационного центра имени А.И. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), с начала его работы.

Временный военный госпиталь ЦВО был развернут на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске и с 16 ноября приступил к оказанию помощи в лечении населения региона.

На долечивание пациенты поступают из шести специализированных больниц Республики Хакасия. Им всем назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни. Больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них берут биологический материал для проведения ПЦР-исследования. При получении отрицательного результата больных выписывают из лечебного учреждения ЦВО.

Кроме этого, на базе развернутого мобильного госпиталя в интересах лечебных учреждений Республики Хакасия военными специалистами проведено более 400 ПЦР-анализов с предоставлением заключения.

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