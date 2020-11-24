24.11.2020 (16:55)

Истребители-бомбардировщики Су-34 с пикирования уничтожили колонну техники условного противника в Курганской области

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим колонны техники противника, на полигоне в Курганской области.

Летчики Су-34 с высоты около 2 тыс. метров с пикирования при скорости около 700–750 км/ч нанесли ракетный удар по наземным целям, применив около 50 неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, экипажи истребителей преодолели системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование.

Средства объективного контроля, установленные на самолетах, зафиксировали поражение всех мишеней.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов Су-34, а также около 100 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава авиационного полка.

Справочно:

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения.

Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.

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