24.11.2020 (16:45)

Отряд кораблей ВМС Египта покинул порт Новороссийск после завершения совместного с ВМФ России учения «Мост дружбы–2020»

Отряд кораблей Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет вышел из порта Новороссийск после завершения совместного с Военно-Морским Флотом (ВМФ) России учения «Мост дружбы–2020».

В составе отряда кораблей ВМС Египта фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми».

После торжественной церемонии проводов с участием командования Новороссийской военно-морской базы египетские корабли взяли курс на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Российско-египетское учение «Мост дружбы–2020» впервые проходило в акватории Чёрного моря.

Целями учения являлись укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В ходе учения основные мероприятия прошли в рамках морской фазы. Российские и египетские моряки провели комплекс совместных учений, в том числе по поиску и спасению утопающего, по проводке за тралами, отражению атаки малоразмерных средств условного противника, организации пополнения запасов в море траверзным способом, а также по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов.

Учения ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводятся с 2015 года.

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