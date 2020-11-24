24.11.2020 (16:15)

С декабря военнослужащие общевойсковой армии ЗВО начнут учебный год на новом общевойсковом полигоне в Воронежской области

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили новый общевойсковой военный полигон для проведения учебных занятий в Воронежской области.

Новый военный полигон развернут на площади свыше 69 кв. км и включает в себя более 100 учебных объектов полигонного оборудования, мест проведения занятий и направлений для ведения боевых стрельб танков, боевых машин пехоты, а также артиллерийского вооружения.

В числе многих на полигоне развернуты современные трассы танкодромов, автодромов, войсковое стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями, тактические поля для ведения стрельб из неудобных положений с тактическим перемещением, а также учебные места для отработки выполнения учебных и контрольных стрельб танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений по появляющимся мишеням с применением Т-72БА, БМП-2, БТР-82А, Мста-С, Мста-Б, РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», ПТРК Штурм-С.

Эксплуатация нового военного полигона начнется с торжественного митинга 1 декабря по случаю начала зимнего периода обучения.

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