24.11.2020 (16:05)
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
Экипаж МРК совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.
В Средиземном море «Вышний Волочек» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России.
В дальней морской зоне корабль сменит МРК «Ингушетия», выполняющий специальные задачи с октября 2020 года.
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