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24.11.2020 (16:05)

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря

Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Экипаж МРК совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

В Средиземном море «Вышний Волочек» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России.

В дальней морской зоне корабль сменит МРК «Ингушетия», выполняющий специальные задачи с октября 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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