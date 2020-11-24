24.11.2020 (15:55)

Вооружение, техника и полигонное оборудование общевойсковой армии ЗВО полностью подготовлены к зимним условиям эксплуатации

Военнослужащие ремонтных подразделений гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на 100% завершили перевод вооружения, военной и специальной техники, а также полигонного оборудования на зимний режим эксплуатации.

На базах материально-технического обеспечения в соединениях и воинских частях армии были выполнены все виды регламентного и технического обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, а также проведены занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях при низких температурах.

Специалисты технического обслуживания провели проверку технической работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировку основных узлов, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведена инвентаризация ЗИП и шлемофонов, а также проверена работоспособность системы пожаротушения и экстренного реагирования системы «ГЛОНАСС», наличие средств оказания первой доврачебной помощи.

Для сезонного обслуживания тяжелой автомобильной и гусеничной техники подразделения материально-технического обеспечения армии израсходовали свыше 10 тонн масел, более 17 тонн специализированных смазок и около 40 тонн специальных жидкостей.

Всего для проведения специальных регламентных работ привлекались более 3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

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