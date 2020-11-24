24.11.2020 (15:45)

Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Воронежа завершили программу прыжков с предельных высот в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, завершили программу занятий по парашютно-десантной подготовке в Тамбове.

В ходе выполнения прыжковой подготовки военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-6, Д-10, Д-12, а также управляемых систем типа «Мальва» и «Арбалет».

Каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 800 метров не менее четырех раз для выполнения основной программы с учетом отработки нештатных ситуаций в воздухе, а также отработал десантирование с предельно низких высот и затяжных высотных прыжков.

Также спецназовцы отработали сбор в указанной точке после десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и совершение пешего марша по лесисто-болотистой местности протяженностью более 5 км с подвесным грузом.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструкторы-наставники, многие из которых имеют боевой опыт.

Всего к выполнению прыжковой подготовки было привечено свыше 500 военнослужащих подразделений специального назначения и войсковой разведки общевойсковой армии ЗВО, было задействовано более 20 ед. военной и авиационной техники.

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