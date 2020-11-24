24.11.2020 (15:35)

Военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ в 2020 учебном году совершили более 20 тыс. прыжков с парашютом

Военнослужащие гвардейского Новороссийского десантно-штурмового соединения горного за 2020 учебный год совершили более 20 тыс. прыжков с парашютом.

Личный состав совершенствовал свою воздушно-десантную подготовку, выполняя как плановые прыжки с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации (Ил-76МД, Ан-2) и вертолетов армейской авиации (Ми-8АМТШ) на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» (парашютная система специального назначения типа «крыло») на площадку приземления «Краснооктябрьская» под Краснодаром, так и в ходе тактических и командно-штабных учений различного уровня.

Свои знания и практические навыки по воздушно-десантной подготовке личный состав соединения продемонстрировал в сентябре этого года в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», где было выполнено десантирование более 350 военнослужащих и около 60 единиц военной техники на незнакомую площадку приземления на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В рамках итоговой проверки личный состав соединения успешно сдал нормативы по укладке людских десантных парашютов (основного и запасного) на время, подготовке парашютиста к совершению прыжка с одеванием парашюта и креплением оружия и снаряжения, а также действиям парашютиста в самолете, после отделения от летательного аппарата и приземления на площадку приземления.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице