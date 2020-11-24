24.11.2020 (15:25)
Военнослужащие ЗВО до конца ноября продезинфицируют около 50 объектов системы образования Московской и Нижегородской областей
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) до конца ноября продезинфицируют около 50 объектов начального, дополнительного и профессионального образования Московской и Нижегородской областей.
К специальной обработке привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями из состава подразделений РХБ защиты. Специалисты РХБ защиты танкового объединения ЗВО, привлекаемые к обеззараживанию образовательных учреждений, обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания.
Всего к мероприятиям привлечены более 400 военнослужащих подразделений РХБ защиты танковой армии ЗВО. Будет обработано порядка 15 тыс. кв. м.