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24.11.2020 (15:05)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги годовой спартакиады по военно-прикладным видам спорта

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги спартакиады по военно-прикладным видам спорта.

Спартакиада среди подразделений ОГРВ ПРРМ проходила в течение 2020 учебного года и включала в себя состязания по гиревому спорту, армейскому рукопашному бою, дзюдо, плаванию, спортивному ориентированию, офицерскому троеборью, стрельбе из штатного оружия, волейболу, футболу, хоккею, баскетболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Призёрам каждых соревнований присваивали баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

По итогам годовой спартакиады по военно-прикладным видам спорта первое место завоевала рота охраны, второе — 1-я мотострелковая рота, третье — ремонтная рота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье , Военная база
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