24.11.2020 (14:55)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали учебно-материальную базу ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по усовершенствованию учебно-материальной базы.

В рамках подготовительно периода на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов, произвели замену старых мишеней, усовершенствовали строения для выполнения упражнений наступательного и оборонительного боя в населенном пункте.

Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, на стрельбище также была произведена модернизация учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Российские военнослужащие в Приднестровье приступят к обучению на обновленной учебно-материальной базе с началом 2021 учебного года.

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