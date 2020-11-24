24.11.2020 (14:45)

Военкоматы Ярославской области отправили в войска более 50% новобранцев осеннего призыва

Военные комиссариаты Ярославской области отправили в войска более 50% новобранцев осеннего призыва.

Все юноши по прибытии на сборный пункт сдают тест на обнаружение инфекционного заболевания. Каждому призывнику выдается вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах перед отправкой новобранцев в войска проводится дезинфекция.

В основном жители Ярославской области проходят военную службу в границах Западного военного округа, часть из них будет направлена в Военно-Морской Флот, Воздушно-десантные войска и Воздушно-космические силы. Около 10% призывников отправят в учебные центры подготовки младших специалистов, после окончания которых ярославцы смогут продолжить службу в любой точке России.

Всего в рамках осеннего призыва военные комиссариаты Ярославской области направят в войска свыше 700 человек.

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