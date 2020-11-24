24.11.2020 (14:30)

Корвет «Бойкий» Балтийского флота пополнил запасы топлива и воды в море

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота корвет «Бойкий» пополнил запасы топлива и воды до требуемых норм от среднего морского танкера «Кола».

В акватории пролива Ла-Манш экипаж корвета выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу.

В ходе пополнения запасов группы антитеррора, находящиеся в составе экипажей корабля и среднего морского танкера, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде.

Кроме того, бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам, также находящиеся на кораблях, провели тренировку по противодиверсионной обороне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице