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24.11.2020 (14:30)

Корвет «Бойкий» Балтийского флота пополнил запасы топлива и воды в море

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота корвет «Бойкий» пополнил запасы топлива и воды до требуемых норм от среднего морского танкера «Кола».

В акватории пролива Ла-Манш экипаж корвета выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу.

В ходе пополнения запасов группы антитеррора, находящиеся в составе экипажей корабля и среднего морского танкера, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде.

Кроме того, бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам, также находящиеся на кораблях, провели тренировку по противодиверсионной обороне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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