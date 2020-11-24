24.11.2020 (14:08)

Инженерное подразделение Международного противоминного центра Минобороны России, доставленное самолетами ВТА ВКС России в Армению, приступило к совершению марша из Еревана в Степанакерт

Личный состав инженерного подразделения Международного противоминного центра Минобороны России, прибывший для выполнения задач в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, приступил к совершению марша по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт. Безопасность движения воинской колонны обеспечивает российская военная полиция.

В составе колонны автомобильная и специальная инженерная техника, в том числе робототехнические комплексы “Уран-6”, которые по прибытии в пункт назначения будут задействованы в выполнении задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов инфраструктуры, уничтожению взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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