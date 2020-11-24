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24.11.2020 (13:30)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО применили средства РЭБ для защиты командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов условного противника

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи по защите объектов военной инфраструктуры и полевых командных пунктов от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

Расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящих от БЛА условного противника, и осуществили блокировку управления летательным аппаратом для его захвата.

Основной целью тренировки стало повышение профессиональных навыков специалистов радиоэлектронной борьбы танкового объединения ЗВО при выполнении ими задач прикрытия командных пунктов от воздействия технических средств разведки противника.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 150 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
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