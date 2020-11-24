24.11.2020 (12:30)

В Театре Армии состоится премьера спектакля «Невойна. Эпизоды»

27 ноября в Театре Армии состоится премьера спектакля «Невойна. Эпизоды» в постановке Тимура Шарафутдинова. Постановка по мотивам пьесы Марины Сулчани «Человек с глазами Моцарта». В спектакле также есть документальные монологи артистов театра и стихотворения русских поэтов.

По сюжету пьесы осенью 1941 года в оккупированный немцами городок приезжает немецкий фотограф Курт и поселяется в квартире Нади, у которой есть маленькая дочь и сестра-подросток Марька. Еще один герой этой истории, полицай Митька, пользуясь своим положением, пытается добиться расположения Нади. Надя же одержима поисками своего пропавшего мужа Виктора, от которого нет никаких вестей.

На Экспериментальной сценте Театра Армии будет показан спектакль-деконструкция по мотивам этого сюжета. Основной темой спектакля станет тема человеческой памяти.

«Для меня важно, что это спектакль не о войне, а о любви на фоне войны. Не только о любви, конечно, а в первую очередь о памяти. Потому что война — это старый шкаф, который набит воспоминаниями. И этот шкаф есть у каждого из нас, и мы его сохраняем, как и память о прошедших событиях. Поэтому в спектакле есть документальные воспоминания артистов, какие-то ассоциации о предметах, упомянутых в пьесе. Они про память и про любовь» - отметил режиссер Тимур Шарафутдинов.

Постановка будет осуществлена в том числе на средства гранта Президента РФ, выданного студенту 4-го курса Школы-студии МХАТ Алексею Сошникову на проект «Постановка спектаклей по современным историческим пьесам «Открытая история».

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