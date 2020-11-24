24.11.2020 (12:11)

Минобороны РФ завершает строительство детского инфекционного отделения в Пскове

В рамках выполнения поручения Президента России военные специалисты завершают строительство детского инфекционного отделения на 60 койко-мест в Пскове.

Готовность возводимого специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России детского отделения проверил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра, оснащенных самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, построенных по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы.

15 сентября, в ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны в Пскове и Великих Луках, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к Президенту России с просьбой об оказании Министерством обороны РФ помощи в строительстве детского инфекционного отделения на 60 койко-мест. Незамедлительно военные строители вышли на площадку.

В настоящее время военные специалисты завершают строительно-монтажные работы.

В детское инфекционное отделение будет поставлено более 22 тыс. единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения.

Инфекционное отделение будет оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких для детей, компьютерным томографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом с возможность обследования детей младше 1 года, детскими фибробронхоскоппии и функциональными кроватями для детей, в том числе грудного возраста.

Кроме того, в новом медучреждении будет специализированное реанимационное отделение с кювезами для новорожденных предназначенное для лечения недоношенных детей и детей до года.

Всего за полгода по поручению Президента России Министерством обороны построено 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены один медцентр в Воронеже, три центра в Республике Дагестан и один центр в г. Кызыл Республики Тыва. В настоящее время силами Минобороны России продолжается строительство одного медцентра на 100 койко-мест в Североморске Мурманской области, двух медцентров в Астраханской области.

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