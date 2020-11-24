24.11.2020 (10:31)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

Подразделениями российского миротворческого контингента продолжается выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Круглосуточный мониторинг обстановки российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах: 12 в зоне ответственности «Юг», 11 в зоне ответственности «Север».

С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечивается сопровождение автотранспорта с продуктами питания и предметами первой необходимости в удаленные населенные пункты.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15 мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

В целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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