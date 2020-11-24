24.11.2020 (10:14)

Новейшие переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистенок» поступили в Таманскую мотострелковую дивизию ЗВО

В рамках Государственного оборонного заказа в артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области, поступили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

Новейшие комплексы позволят артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. Также «Аистёнок» позволит вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника. Новые комплексы будут применены в зимнем периоде обучения в ходе боевых стрельб.

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