24.11.2020 (10:02)

Лекция в планетарии ЦДРА познакомила с жизнью звезд и героями древних мифов

Сотрудники планетария Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе провели в онлайн-режиме полнокупольную мультимедийную цифровую публичную лекцию «Лунные горизонты. О звездах и планетах».

С познавательной лекцией, которая вызвала большой интерес в социальной сети, выступил заведующий планетарием Дмитрий Мацнев, который с первых же минут обратил внимание на живописные пейзажи ноября и с точки зрения астрономии разъяснил, почему в природе происходят изменения погоды. В данном случае – дождливую пору сменяет снежное предзимье.

Как известно, ЦДРА нередко называют храмом девяти муз. В свои спутницы для раскрытия темы лекции ведущий выбрал музу астрономии Уранию и покровительницу истории Клио. Особый колорит рассказу добавила муза лирической поэзии и музыки Евтерпа. Ведь издревле таинство звездного неба интересовало художников, музыкантов, писателей и поэтов. Поэтому на протяжении всего повествования звучали произведения знаменитых авторов античности, Золотого и Серебряного веков русской поэзии и советского времени.

В их числе – «Астрономическая поэма» поэта Арата Солийского, размышления о движении звезд Теона Александрийского, труд Гая Юлия Гигина, сказки Пушкина, стихи Лермонтова, Николая Гумилева, Валентина Катаева, Владимира Соловьева и Владимира Маяковского.

Участники лекции получили рекомендации, как наблюдать за процессом сближения Юпитера с Сатурном, минимальное расстояние между которыми будет достигнуто в день зимнего солнцестояния – 21 декабря, увидеть воочию Марс. А демонстрируя панораму звездного неба, Дмитрий Мацнев рассказал о положении планет и созвездий и связанные с этим истории героев древних мифов и легенд.

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