24.11.2020 (10:25)

В Севастополе состоялась первая отправка новобранцев поездом для прохождения военной службы по призыву за пределами полуострова

В Севастополе прошла торжественная церемония, посвящённая первой отправке новобранцев для прохождения военной службы по призыву железнодорожным транспортом.

Порядка 30 призывников приняли участие в первой отправке за пределы полуострова Крым в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Поезд с призывниками отправился из Севастополя в Ростов-на-Дону под звуки торжественного марша в исполнении оркестра Черноморского флота. Доставка призывников к местам службы железнодорожным транспортом стала возможной с вводом в строй железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Все военнослужащие распределены в учебный центр Воздушно-космических сил Российской Федерации (РФ), дислоцируемый на территории Южного военного округа. Следующие 6 месяцев новобранцы будут проходить обучение по различным специальностям с последующим распределением в воинские части Министерства обороны РФ.

Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.

По прибытии молодого пополнения в учебный центр военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

Накануне новобранцы прошли медицинскую комиссию с проверкой на наличие инфекционных заболеваний, а также получили военную форму одежды.

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