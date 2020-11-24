24.11.2020 (10:25)
В Севастополе состоялась первая отправка новобранцев поездом для прохождения военной службы по призыву за пределами полуострова
В Севастополе прошла торжественная церемония, посвящённая первой отправке новобранцев для прохождения военной службы по призыву железнодорожным транспортом.
Порядка 30 призывников приняли участие в первой отправке за пределы полуострова Крым в рамках осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.
Поезд с призывниками отправился из Севастополя в Ростов-на-Дону под звуки торжественного марша в исполнении оркестра Черноморского флота. Доставка призывников к местам службы железнодорожным транспортом стала возможной с вводом в строй железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Все военнослужащие распределены в учебный центр Воздушно-космических сил Российской Федерации (РФ), дислоцируемый на территории Южного военного округа. Следующие 6 месяцев новобранцы будут проходить обучение по различным специальностям с последующим распределением в воинские части Министерства обороны РФ.
Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе.
По прибытии молодого пополнения в учебный центр военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
Накануне новобранцы прошли медицинскую комиссию с проверкой на наличие инфекционных заболеваний, а также получили военную форму одежды.