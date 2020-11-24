24.11.2020 (09:55)

Военные медики вдвое увеличили долю свободного коечного фонда медицинских учреждений Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России, оказывающие помощь медицинскому персоналу больниц города Кургана в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за время работы в регионе в два раза увеличили долю свободного коечного фонда лечебных учреждений региона.

Ежедневный контроль военных врачей за проведением терапевтических мероприятий, внедрение актуальных схем лечения пациентов, регулярный мониторинг состояния больных и своевременные выписки пациентов, вылечившихся от COVID-19 и не нуждающихся в постоянном наблюдении, позволили разгрузить медицинские учреждения Курганской области и увеличить долю свободного коечного фонда с 11 до 22 процентов. Образовавшийся резерв открывает возможность принять большее количество заболевших коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении и медицинском наблюдении.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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