24.11.2020 (09:25)
Военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию школ в Свердловской области
Военнослужащие отдельной бригады радиационной РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию помещений двух школ города Березовский в Свердловской области. К проведению специальной обработки были привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями.
Используя специальное оборудование, военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивного и актового залов, а также гардеробных и холла образовательных учреждений.
Новости по теме:
В Белгородской области военных медиков ЗВО поблагодарили за оказание помощи местным жителям с коронавирусной инфекцией
В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%
Метки: