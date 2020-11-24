24.11.2020 (09:25)

Военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию школ в Свердловской области

Военнослужащие отдельной бригады радиационной РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию помещений двух школ города Березовский в Свердловской области. К проведению специальной обработки были привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями.

Используя специальное оборудование, военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивного и актового залов, а также гардеробных и холла образовательных учреждений.

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