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24.11.2020 (09:00)

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» КФл повышают навыки в борьбе за живучесть на УТК в Дагестане

С экипажами кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошла тренировка по борьбе за живучесть (БЗЖ), на современном учебно-тренировочном комплексе (УТК) в Дагестане.

В учебных мероприятиях были задействованы аварийные партии ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан».

На тренажёрах УТК моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также ликвидацию пробоин в корпусе корабля и устранение поступления забортной воды, повысили навыки в использовании средств пожаротушения.

Военнослужащим предстояло экипироваться в пожарный костюм, загерметизировать горящий отсек, остановить распространение огня и ликвидировать очаги возгорания.

Также по замыслу тренировки во время выполнения задач по предназначению корабль получил пробоину ниже ватерлинии, в результате чего забортная вода начала поступать в отсек.

Аварийно-спасательные группы ликвидировали пробоины в корпусе корабля посредством установки учебного пластыря, а затем откачали поступившую воду из отсеков с помощью специального водоотливного насоса.

Учение по БЗЖ является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей КФл. Тренировки проводятся на кораблях, а также на специальных УТК, которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к боевым.

Всего на УТК в ходе тренировки по БЗЖ было задействовано около 50 военнослужащих из состава экипажей ракетных кораблей КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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