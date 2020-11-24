24.11.2020 (08:55)

На Кубани военные инженеры 49-й армии ЮВО применили новейшие тяжелые механизированные мосты в ходе тактико-специального учения

Военные инженеры 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения в Краснодарском крае применили комплекты тяжелого механизированного моста и переправили войска через реки и овраги.

Инженерные подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов с применением комплектов новейшего тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ». Военнослужащие навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн и обеспечили переправу войск через овраги.

Также специалисты инженерной службы в ходе дистанционного минирования выполнили инженерную разведку местности, провели фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

Всего на учение были привлечены более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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