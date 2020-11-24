24.11.2020 (08:50)

Спецназ ЮВО на Северном Кавказе провел поиск условно раненого военнослужащего с применением КРУС «Стрелец»

Военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе выполнили поиск и эвакуацию условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Каждый военнослужащий разведывательных групп был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным многофункциональным КРУС «Стрелец», который представляет собой мобильную персональную информационно-управляющую систему. При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Пользователь комплекса может оперативно передавать координаты своего местонахождения или расположения противника.

В ходе тренировки военные медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием КРУС «Стрелец» и беспилотного летательного аппарата «Орлан». Эвакуация проводилась из условно затопленной и горящей бронетехники.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 специальных медицинских машин, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

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