24.11.2020 (07:45)

В Приморье, в военном городке общевойсковой армии ВВО введена в эксплуатацию современная столовая на 750 посадочных мест

Сегодня, в рамках реализации программы по обустройству (модернизации) военных городков Восточного военного округа, в одной из воинских частей общевойсковой армии ВВО в Сибирцевском городском поселении (Приморский край), прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой современной столовой на 750 посадочных мест. Ранее в этой же воинской части военными строителями были возведены и сданы в эксплуатацию две современные казармы на 400 койко-мест.

В торжествах приняли участие, временно исполняющий обязанности командующего объединением полковник Эседулла Абачев, командование и военнослужащие гарнизона, а также специалисты военно-строительного комплекса Минобороны, которые проектировали и возводили здание.

По завершению церемонии ввода в эксплуатацию новой столовой, в только что открытых залах, для военнослужащих был организован праздничный обед

Технические возможности здания обеспечивают двухсменный режим питания. Обеденная зона состоит из трех залов, в которых установлены линии самообслуживания с элементами шведского стола. Зона приготовления пищи включает производственные цеха мощностью 15520 блюд в день.

Для качественной организации технологических процессов, столовая оборудована самым современным холодильным и технологическим оборудованием – электроплитами, электрическими варочными котлами, фритюрницами, овощечистками.

В рамках программы по обустройству (модернизации) базовых военных городков Восточного военного округа предприятия Военно-строительного комплекса МО РФ приступили к строительству двух аналогичных столовых в гарнизонах Приморского края и Еврейской автономной области.

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