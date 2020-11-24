24.11.2020 (08:45)

Тихоокеанский флот и общевойсковая армия ВВО продолжают оказывать помощь жителям Владивостока и Артема в ликвидации последствий ледяного дождя

Тихоокеанский флот и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжают оказание помощи населению Владивостока и Артёма в ликвидации последствий ледяного дождя, который несколько дней назад обрушился на Приморский край.

Уже третий день в столице Приморья развёрнуты полевые кухни от воинских частей ТОФ, которые обеспечивают горячей пищей жителей районов Владивостока, где есть проблемы с водоснабжением и электричеством. На сегодняшний день в черте города функционирует уже 14 полевых кухонь КП-130, и автомобильные кухни ПАК-200 с поварским составом. Создан резерв для увеличения при необходимости числа точек выдачи горячего питания.

Флот также оказывает помощь городским аварийным бригадам, которые очищают от упавших и поврежденных деревьев автомобильные дороги, тротуары, подъезды к объектам инфраструктуры. Так в районе Морского кладбища, где в результате непогоды обрушились опоры ЛЭП, инженерное подразделение ТОФ помогает энергетикам в подготовке площадок для установки новых опор.

Всего на различных объектах задействовано до 150 военнослужащих флота и порядка 10 единиц техники.

В Артёме на помощь жителям районов, оставшихся без воды и света пришли военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа. Инженерные подразделения и специалисты армейского соединения управления также занимаются очисткой городских улиц и парков от упавших деревьев и их вывозом, обеспечивают функционирование пунктов обогрева для гражданского населения, готовят на полевых кухнях горячую пищу для жителей города. К выполнению поставленных задач привлечено более 30 военнослужащих и 7 единиц техники.

Ранее в Артёме на улице Заречной военнослужащими армии ВВС и ПВО Восточного военного округа также был развёрнут пункт обогрева и выдачи горячей пищи.

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