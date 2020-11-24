24.11.2020 (08:30)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали смотры готовности подразделений к зимнему периоду обучения

В преддверии начала нового учебного периода в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали смотры готовности личного состава, учебно-материальной базы, вооружения и военной техники к зимнему периоду обучения.

Командирами войсковых частей, а также специально созданными комиссиями проверяется экипировка военнослужащих, их обеспеченность всеми видами довольствия, наличие необходимого обмундирования и снаряжения. Особое внимание уделено смотру готовности учебно-материальной базы, которая будет использоваться для обеспечения боевой подготовки в новом периоде обучения.

В рамках смотра комиссия оценит состояние паркогаражного оборудования и технических классов для проведения теоретических занятий с водителями и экипажами боевых машин.

В парковых зонах подразделений проверяется качество перевода вооружения, военной и специальной техники на режим зимней эксплуатации.

Кроме того, перед началом нового периода обучения с личным составом подразделений будут проведены занятия по изучению требований безопасности военной службы.

По результатам контрольных смотров комиссия сделает вывод о готовности соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО к выполнению задач по предназначению в новом учебном периоде.

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