24.11.2020 (08:15)
В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО провели учебно-тренировочные полеты
Летчики армейской авиации Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8амтш в Забайкальском крае.
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.
Кроме того, экипажи отработали вопросы полетов по заданному маршруту с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуальному ориентированию.
Учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток, в них были задействованы более десятка боевых вертолетов Ми-8амтш и ударных вертолетов Ми-24.
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