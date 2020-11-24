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24.11.2020 (08:15)

В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО провели учебно-тренировочные полеты

Летчики армейской авиации Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8амтш в Забайкальском крае.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили поиск и уничтожение наземных целей условного противника.

Кроме того, экипажи отработали вопросы полетов по заданному маршруту с разведкой различных объектов, действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов по приборам и визуальному ориентированию.

Учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток, в них были задействованы более десятка боевых вертолетов Ми-8амтш и ударных вертолетов Ми-24.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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