24.11.2020 (08:00)
Вся военная техника войсковых частей ВВО в Забайкалье подготовлена к зимнему периоду обучения
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершился процесс перевода вооружения, военной и специальной техники к эксплуатации в зимнее время. В данный момент комплексными комиссиями штаба объединения в частях проводятся проверки готовности автомобилей, боевых машин и танков к работе в условиях низких температур.
Полностью подготовлены к работе зимой здания и сооружения, оборудование парков боевых машин, а также пункты технического обслуживания и ремонта.
Всего на зимний режим эксплуатации переведено около 3 тыс. военных машин. На всех были проведены регламентные работы и заменены технические жидкости, масла и смазки.
К проверке автотранспорта, предназначенного для движения по дорогам общего пользования, были привлечены инспекторы военной автомобильной инспекции.