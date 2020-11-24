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24.11.2020 (08:00)

Вся военная техника войсковых частей ВВО в Забайкалье подготовлена к зимнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершился процесс перевода вооружения, военной и специальной техники к эксплуатации в зимнее время. В данный момент комплексными комиссиями штаба объединения в частях проводятся проверки готовности автомобилей, боевых машин и танков к работе в условиях низких температур.

Полностью подготовлены к работе зимой здания и сооружения, оборудование парков боевых машин, а также пункты технического обслуживания и ремонта.

Всего на зимний режим эксплуатации переведено около 3 тыс. военных машин. На всех были проведены регламентные работы и заменены технические жидкости, масла и смазки.

К проверке автотранспорта, предназначенного для движения по дорогам общего пользования, были привлечены инспекторы военной автомобильной инспекции. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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