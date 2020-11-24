24.11.2020 (07:30)

На аэродромах ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, завершилась подготовка к новому учебному периоду

На аэродромах Восточного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершилась подготовка военнослужащих, специальной военной техники и технических площадок к новому учебному периоду, который начнется с 1 декабря.

В подготовительный период проведены инструкторско-методические занятия с различными категориями должностных лиц.

Завершен перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации, проведены работы по маркировке аэродромов и подсыпке грунтовой части взлетно-посадочных полос.

Помимо этого, с военнослужащими были проведены занятия по изучению требований безопасности, а также показные занятия по экстренной дозаправке самолетов и расчистке взлетно-посадочных полос при выпадении максимального количества осадков.

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