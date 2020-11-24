Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.11.2020 (07:30)

На аэродромах ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, завершилась подготовка к новому учебному периоду

На аэродромах Восточного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершилась подготовка военнослужащих, специальной военной техники и технических площадок к новому учебному периоду, который начнется с 1 декабря.

В подготовительный период проведены инструкторско-методические занятия с различными категориями должностных лиц.

Завершен перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации, проведены работы по маркировке аэродромов и подсыпке грунтовой части взлетно-посадочных полос.

Помимо этого, с военнослужащими были проведены занятия по изучению требований безопасности, а также показные занятия по экстренной дозаправке самолетов и расчистке взлетно-посадочных полос при выпадении максимального количества осадков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Разведывательные подразделения ВВО в Бурятии получили новейшие средства разведки
Крупномасштабная тренировка сводных отрядов ГО и ЧС была проведена в гарнизонах и воинских частях Амурской общевойсковой армии ВВО
Миротворцы общевойсковой армии ВВО в Приморье начали осваивать поступившие на вооружение новые БТР-82АМ
В соединения и воинские части Амурской общевойсковой армии ВВО поступили современные приборы радиационной разведки

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false