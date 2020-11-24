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24.11.2020 (07:00)

Разведывательные подразделения ВВО в Бурятии получили новейшие средства разведки

В мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) поступила новейшая портативная радиолокационная станция (РЛС) ближней разведки.

РЛС ближней разведки семейства «Фара» последней модификации объединяет в себе практически все возможности современных радиолокаторов, несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики.

Станция обеспечивает высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного противодействия противника, так как ее излучаемая мощность меньше, чем у любого сотового телефона.

Она может сопрягаться с несколькими видами автоматического стрелкового оружия, в частности пулеметами «Печенег», «Корд», автоматическими станковыми гранатометами АГС-17 и АГС-30, что делает ее незаменимой при ведении боевых действий в условиях отсутствия оптической видимости.

Оснащение новыми РЛС позволит расширить перечень решаемых задач и существенно повысить боевые возможности подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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