24.11.2020 (05:30)

В соединения и воинские части Амурской общевойсковой армии ВВО поступили современные приборы радиационной разведки

В соединения и воинские части Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) поступили современные приборы для проведения радиационной разведки ИМД-7.

Применение новых приборов позволит военнослужащим значительно сократить время получения результатов радиационной разведки. Дозиметры-радиометры ИМД-7 являются современной разработкой, они поступили в объединение на смену более ранним изделием данного типа.

ИМД-7 применяется для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки, при составлении радиационных карт местности и исследовании радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения радиоактивными веществами одежды, стен, полов, техники в качестве носимого специального измерителя мощности дозы.

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