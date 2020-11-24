24.11.2020 (05:00)

Российские военные инженеры приступили к разминированию территорий в Нагорном Карабахе

Российские военнослужащие инженерных подразделений продолжают работы по инженерной разведке и разминированию местности в зонах ответственности российских миротворческих сил.

Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминированию на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования, проводят обследование и разминирование местности вблизи населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозятся на полигон, где уничтожаются методом подрыва. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать на полигон уничтожаются на месте предварительно обеспечив безопасность.

Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами. Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов - миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М,

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.



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