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24.11.2020 (01:00)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку в воздухе

Экипажи самолетов дальней авиации Ту-160 и Ил-78 отработали продолжительные полеты с дозаправкой топливом в воздухе.

Продолжительность полетных заданий составляла более 8 часов. Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре.

Дозаправка проводилась в дневное и ночное время на высотах свыше 5 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

Всего в полетах было задействовано до 10 самолетов дальней авиации.

Дозаправка топливом в воздухе, как один их наиболее сложных элементов летной подготовки, является необходимым элементом подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалее от мест базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях

Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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