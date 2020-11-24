24.11.2020 (00:30)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил состоялось заседание Военного совета

В Московской области в 1-ой армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) прошло заседание Военного совета объединения.

Мероприятие прошло под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Дёмина с соблюдением мер по недопущению распространения вирусных инфекций.

В заседании приняли участие руководящий состав управления объединением, а также подчиненных соединений и частей.

В ходе Военного совета был проведен всесторонний анализ деятельности соединений и воинских частей в 2020 учебном году, определены основные задачи на предстоящий учебный год.

В завершение наиболее отличавшиеся военнослужащие были поощрены ценными подарками, грамотами, благодарностями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице