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24.11.2020 (00:30)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил состоялось заседание Военного совета

В Московской области в 1-ой армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) прошло заседание Военного совета объединения.

Мероприятие прошло под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Дёмина с соблюдением мер по недопущению распространения вирусных инфекций.

В заседании приняли участие руководящий состав управления объединением, а также подчиненных соединений и частей.

В ходе Военного совета был проведен всесторонний анализ деятельности соединений и воинских частей в 2020 учебном году, определены основные задачи на предстоящий учебный год.

В завершение наиболее отличавшиеся военнослужащие были поощрены ценными подарками, грамотами, благодарностями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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