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23.11.2020 (22:10)

Трое военнослужащих Воздушно-десантных войск стали призерами Чемпионата и Первенства мира по гиревому спорту в Санкт-Петербурге

Военнослужащие Воздушно-десантных войск стали призерами Чемпионата и Первенства мира по гиревому спорту, который проходил в период с 19 по 22 ноября с.г. в г. Санкт-Петербурге.

Масштабные соревнования собрали более 200 участников. Спортсмены из 14 стран оспаривали право называться сильнейшими. По итогам соревнований сразу несколько военнослужащих ВДВ стали победителями либо вошли               в призовую тройку участников.

Гвардии рядовой Алина Васькина, представлявшая Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение в весовой категории до 63 кг., заняла первое место среди юниорок (до 22 лет), показав при этом третий результат в общем зачете среди взрослых участников.

Мастер спорта международного касса по гиревому спорту старший сержант Сергей Любимский из Улан-Уденского десантно-штурмового соединения выступал в весовой категории до 78 кг. Спортсмен за 10 минут 78 раз поднял две гири весом 32 кг каждая и завоевал серебряную медаль чемпионата.

Еще один представитель ВДВ – гвардии рядовой Даниил Янголенко из Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения в весовой категории до 95 кг. в дисциплине толчок двух гирь 32 кг. По длинному циклу также занял второе место среди юниоров.

Десантники, показавшие высокие спортивные результаты на международных соревнованиях, будут представлены к поощрению командованию Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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