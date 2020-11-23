23.11.2020 (21:50)
Разыгран кубок ДОССАФ Калуги по трофи-рейду
Почти полсотни экипажей экстремалов в четырех зачетных группах автомобилей вели борьбу за кубки регионального отделения ДОСААФ Калужской области по трофи-рейду.
Совместными усилиями эти состязания организовали региональное отделение ДОСААФ, администрация Дзержинского района, центр спортивной подготовки «Анненки» и министерство спорта Калужской области.
Испытать себя на калужском бездорожье и показать свое мастерство приехали спортсмены из Москвы, Московской, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Калужской областей. Девять экипажей в своем составе имели автоледи. Это говорит о том, что трофи-рейды с успехом осваивают представительницы прекрасной половины человечества.
Поздно вечером состоялось награждение победителей и призеров. Спортсмены, завоевавшие призовые места в своих категориях, награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами автомобильной направленности.