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23.11.2020 (21:50)

Разыгран кубок ДОССАФ Калуги по трофи-рейду

Почти полсотни экипажей экстремалов в четырех зачетных группах автомобилей вели борьбу за кубки регионального отделения ДОСААФ Калужской области по трофи-рейду.

Совместными усилиями эти состязания организовали региональное отделение ДОСААФ, администрация Дзержинского района, центр спортивной подготовки «Анненки» и министерство спорта Калужской области.

Испытать себя на калужском бездорожье и показать свое мастерство приехали спортсмены из Москвы, Московской, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Калужской областей. Девять экипажей в своем составе имели автоледи. Это говорит о том, что трофи-рейды с успехом осваивают представительницы прекрасной половины человечества.

Поздно вечером состоялось награждение победителей и призеров. Спортсмены, завоевавшие призовые места в своих категориях, награждены кубками, дипломами, медалями и ценными призами автомобильной направленности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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