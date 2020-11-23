23.11.2020 (21:30)

В Астрахани открыта Аллея воинской славы

Гостей церемонии открытия аллеи приветствовал председатель регионального отделения ДОСААФ Василий Григорьев. Он сердечно поблагодарил всех участников проекта за помощь в его осуществлении и зачитал обращение председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.

Со словами благодарности за сохранения исторической памяти выступили заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Ризван Юнусов, депутат областной думы Валентин Выстропов. Областной военный комиссар Игорь Кремлев не только выразил признательность поисковикам, но и вручил им памятные медали за активную поисковую деятельность. Выступившие отметили большой вклад оборонной организации области в дело сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания астраханской молодежи. Аллея воинской славы – яркое подтверждение тому.

Об огромном значении аллеи воинской славы в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения говорил председатель совета ветеранов Астраханской области Михаил Щепихин.

Под выстрелы почетного караула и звуки оркестра аллею открыли Василий Григорьев и Ризван Юнусов. Участники церемонии возложили цветы к памятному камню и планшетам, рассказывающим о биографиях и подвигах уроженцев астраханской земли – Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

На эти масштабные события собралось много гостей, в числе которых были представители органов исполнительной и законодательной власти области и города, духовенства и военных комиссариатов, поисковики, ветераны боевых действий, сотрудники Астраханского ДОСААФ.

В здании регионального отделения ДОСААФ в этот день была развернута фотовыставка, знакомящая с деятельностью поисковых отрядов, и тематическая экспозиция находок поисковиков. Их к показу подготовили бессменный руководитель областного поискового движения Искандарбек Даиров и его сподвижники.

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