23.11.2020 (21:15)

Специалисты военного представительства Минобороны приняли разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

После завершения всех наземных и летных испытаний, а также оформления документации на прием-передачу техники вертолеты Ка-52 были приняты специалистами военного представительства. В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету повышенной дальности.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет в широком диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток

с использованием очков ночного видения.

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