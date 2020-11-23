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23.11.2020 (21:15)

Специалисты военного представительства Минобороны приняли разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор»

После завершения всех наземных и летных испытаний, а также оформления документации на прием-передачу техники вертолеты Ка-52 были приняты специалистами военного представительства. В настоящее время боевые машины готовятся к отправке в места постоянной дислокации.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность стрельбы из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету повышенной дальности.

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет в широком диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применен новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток
с использованием очков ночного видения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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