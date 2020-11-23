23.11.2020 (20:48)

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершилось плановое техническое обслуживание более 2,5 тыс. образцов имущества воздушно-десантной техники

В Ульяновском десантно-штурмовом соединении завершилось плановое техническое обслуживание имущества воздушно-десантной техники, которое было начато в соответствии графиком в конце октября с.г.

Работы проводились в ремонтных мастерских, под руководством техников по парашютным приборам и автоматическим устройствам воздушно-десантной техники штатными специалистами подразделения десантного обеспечения.

Обслуживание парашютных приборов и автоматических устройств проводится в специально оборудованном цехе на основе технологических карт.

Как пояснил Начальник отделения воздушно-десантной техники Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ гвардии майор Дмитрий Кузнецов: «В соединении проведен технический осмотр, регламентные работы и ремонт более 2500 объектов воздушно-десантной техники, а именно, людских десантных парашютов Д-10, запасных парашютов З-5, парашютных систем специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2», спортивных парашютов «Мальва-24», также грузовых контейнеров различных модификаций и автоматических устройств, парашютных платформ П7 и бесплатформенных систем ПБС-916 и ПБС-925, что составило 100 % от запланированных работ».

После проведения всех плановых работ, осмотра систем и последующего заключения экспертной комиссии имущество и техника допускаются к дальнейшей эксплуатации.



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