23.11.2020 (20:30)

Новейшая атомная подводная лодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу в Белом море

Сегодня головной корабль проекта «Ясень-М» - атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний в акватории Белого моря.

Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр».

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

На завершающий этап государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

В морских полигонах боевой подготовки крейсер отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведёт проверку основных систем корабля.

За время выхода в море экипаж проведёт ряд испытаний корабельных систем и агрегатов, а также комплексов корабельного вооружения.

После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» будет принят в состав Военно-морского флота России.

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