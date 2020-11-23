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23.11.2020 (20:15)

В Нижегородской области завершились сборы с начальниками служб соединений РХБ защиты

В Нижегородской области на базе отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли сборы с начальниками служб РХБЗ соединений и воинских частей объединения.

Более 30 военнослужащих офицерского состава прошли курс лекций, инструкторско-методических занятий и отработали практические действия в составе подразделений в индивидуальном порядке на полигоне «Мулино».

По завершению сборов, все офицеры приступили к выполнению своих должностных обязанностей при выполнении учебно-боевых задач в предстоящем зимнем учебном периоде.

Всего в сборах приняло участие свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц вооружения и военной техники. Сборы прошли под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Военные сборы
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