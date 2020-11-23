23.11.2020 (19:55)

Более 1000 специалистов войск РХБ защиты подготовили в Подмосковье

282 Межвидовой региональный учебный центр (д. Большое Буньково, Ногинский р-н Московской обл.) в течение года подготовил более 1000 военнослужащих войск РХБ защиты.

Центр оснащен самыми современными образцами военной и специальной техники войск РХБ защиты. Разведывательные химические машины РХМ-6, позволяющие в движении определять мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, наличие отравляющих веществ и аэрозолей биологических средств вероятного противника. Машины КДА (комплекс для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты). Универсальные станции специальной обработки УССО способные провести дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию средств индивидуальной защиты, вооружения, военной, специальной техники и личного состава мотострелковой роты в течение часа. Приборами разведки дистанционного действия ПХРДД-4, измерителями мощности дозы облучения ИМД-7 и др.

В подготовке специалистов используются компьютерные обучающие программы, включающие в себя базу электронных учебных пособий, тренажеры и мультимедийные технологии.

282 Учебный центр готовит специалистов по более чем десяти специальностям войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице