23.11.2020 (19:40)
В гвардейской танковой армии ЗВО завершён перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
В гвардейской танковой армии Западного военного округа завершён перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.
В соответствии с единым планом проведены все виды регламентного технического обслуживания бронетанковой, автомобильной техники и специального транспорта, а также занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в зимних условиях при низких температурах.
На каждой единице техники специалисты выполнили более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведена инвентаризация ЗИП и шлемофонов.
В ходе сезонного обслуживания подразделения танковой армии ЗВО использовали несколько десятков тонн разнообразных масел, более 17 тонн специализированных смазок и свыше 30 тонн специальных жидкостей.
Всего для проведения специальных регламентных работ привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.