23.11.2020 (19:12)

Экипажи истребителей Миг-31 и Су-35 авиации ЗВО выполнили полёты в сложных метеоусловиях

В Тверской области на территории истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО экипажи оперативно-тактической авиации выполнили программу учебно-тренировочных полетов в условиях метеорологического минимума.

В ходе лётной смены экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С и истребителей перехватчиков Миг-31 отработали взлёты, полёт по заданному курсу и посадку в условиях значительной облачности, осадков и сильного бокового ветра днем, а также в ночное время. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам. В таких условиях также повышается сложность работы наземных диспетчерских служб ближней зоны полета.

Кроме того, летчики отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика.

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