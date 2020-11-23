23.11.2020 (19:12)
Экипажи истребителей Миг-31 и Су-35 авиации ЗВО выполнили полёты в сложных метеоусловиях
В Тверской области на территории истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО экипажи оперативно-тактической авиации выполнили программу учебно-тренировочных полетов в условиях метеорологического минимума.
В ходе лётной смены экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С и истребителей перехватчиков Миг-31 отработали взлёты, полёт по заданному курсу и посадку в условиях значительной облачности, осадков и сильного бокового ветра днем, а также в ночное время. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам. В таких условиях также повышается сложность работы наземных диспетчерских служб ближней зоны полета.
Кроме того, летчики отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.
Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика.