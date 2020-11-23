23.11.2020 (18:50)
В общевойсковой армии ЦВО начались сборы с младшим командным составом
В соединениях и воинских частях 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) проходят командирские сборы с сержантами.
В течение недели офицеры с младшими командирами проведут занятия по организации повседневной жизнедеятельности в подразделениях, обучению и воспитанию подчиненных. Особое внимание будет уделено организации проведения занятий по боевой подготовке.
В завершении сборов с военнослужащими пройдут занятия по выполнению упражнений зачетных стрельб из боевых машин пехоты (БМП), танков и стрелкового оружия, вождению автомобильной и боевой техники. Занятия проходят как в дневное, так и ночное время.
По итогам сборов сержанты будут оценены по профессионально-должностной подготовке, а также пройдут психологическое тестирование.
Командирские сборы с сержантами проводятся перед началом зимнего периода обучения. В них принимают участие более 1000 младших специалистов.
41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.