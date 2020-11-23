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23.11.2020 (18:30)

В Белгородской области военных медиков ЗВО поблагодарили за оказание помощи местным жителям с коронавирусной инфекцией

Решением Командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева в соответствии с обращением администрации г.Валуйки (Белгородская обл.) военнослужащие медицинского подразделения Висленской мотострелковой дивизии, дислоцированной в регионе направлены в городские больницы для оказания помощи в приеме и лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Врачи-терапевты Юлия Овчинникова и Николай Назаров принимает в день до 30 человек, оказывая медицинскую помощь.

«Ваша помощь неоценима в период распространения COVID-19. Вы верны своему долгу и стоите на страже жизни и здоровья жителей. Огромное спасибо вам за ваш труд», - отметил глава муниципалитета Алексей Дыбов, поблагодарив медиков за высокий профессионализм при оказании квалифицированной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Военные специалисты продолжат работать в городских больницах до конца года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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